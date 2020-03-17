Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Дальнейшее снижение курса рубля неизбежно. Так считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его мнению, у инвесторов не осталось надежд на примирение позиций России и Саудовской Аравии по нефти. Запланированная на 18 марта встреча мониторинговой группы отменена, а стоимость сорта Brent пробила планку в $30 за баррель.

Ситуацию усугубляет решение основных нефтедобытчиков наращивать производство черного золота, несмотря на глобальное падение темпов роста экономики. В частности, в Китае объем промпроизводства рухнул из-за эпидемии коронавируса на 13,5%, объем розничных продаж – на 20,5%, пишет "Российская газета".

Негативно отразилось на курсе рубля и решение Федрезерва США снизить ставку. На этом фоне эксперты опасаются, что кризис-2020 будет хуже, чем в 2008 году. Вряд ли удастся избежать в ближайшее время стоимости рубля по 77,5 за доллар и 86,5 за евро, считает Коган.

Днем во вторник, 17 марта, на Московской бирже доллар стоил 74,6 руб., евро – 82,9 рубля.

Ранее специалисты назвали условия для роста курса рубля.