Упавшее в цене черное золото потащило за собой курс рубля

Нефть опустилась в цене, побив рекорд января 2016 года. Об этом свидетельствуют торги на бирже ICE в Лондоне.

Так, черное золото марки Brent майской поставки подешевело до $28,85 за баррель. Данная тенденция продолжилась, отмечает ТАСС. Спустя полчаса стоимость нефти данной марки к открытию торгов упала до $28,72 за баррель.

На этом фоне растет доллар. По данным Московской биржи, американская валюта достигла отметки в 75,4 рубля. А вот евро, наоборот, ослабил свои позиции. Его курс остановился на уровне 82,9 рубля.