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Курс доллара подскочил на 1,5 рубля

Курс доллара подскочил на 1,5 рубля
Фото: AP/TASS
Российская валюта стремительно теряет в цене

Торги на Московской бирже начались в среду, 18 марта, с резкого падения курса рубля.

К 10:30 мск за доллар давали 76,9 руб., что на 1,5 руб. больше, чем накануне. Евро подорожал на 1,8 руб. – до отметки 84,7. Впрочем, это еще не предел.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, доллар может подорожать до 100 руб., пишут "Ведомости". Но для клиентов банка нет повода для беспокойства: никаких "драматичных последствий" обрушения курса национальной валюты не ожидается, передает НСН.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком на 18 марта, составляет 73,9 руб., курс евро – 82,3 рубля. 

Николай ВИКТОРОВ

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