Для российской валюты сложился очень неблагоприятный фон

Доллар в России подорожает до 90 рублей, если нефть упадет в цене до $20. Ценовые войны на сырьевом рынке привели к тому, что у рубля мало шансов удержать в диапазоне 70-75, поэтому обвал российской валюты очень вероятен.

Как рассказал в интервью "Комсомольской правде" главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич, для нашей валюты сейчас сложился негативный фон.

Похожей точки зрения придерживается и аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. По его словам, ЦБ старается сдерживать курс в диапазоне 70 – 75 рублей за доллар путем продажи валюты. Однако если нефть подешевеет до $20 за баррель, доллар подорожает в стране до 90 рублей. Эксперт считает, что при восстановлении цены на нефть в концу года рубль снова укрепится на отметке 65.

Ранее международный инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал падение российской валюты до курса 80 рублей за доллар, при этом через два года рубль вернется к отметке 61.

Bloomberg, в свою очередь, озвучило для России еще более пессимистичное будущее. Эксперты, опрошенные агентством, считают, что доллар в России в скором времени может подорожать до 97 рублей.