Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Худший сценарий: названо условие роста доллара до 90 рублей

Худший сценарий: названо условие роста доллара до 90 рублей
Фото: pixabay.com
Для российской валюты сложился очень неблагоприятный фон

Доллар в России подорожает до 90 рублей, если нефть упадет в цене до $20. Ценовые войны на сырьевом рынке привели к тому, что у рубля мало шансов удержать в диапазоне 70-75, поэтому обвал российской валюты очень вероятен.

Как рассказал в интервью "Комсомольской правде" главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич, для нашей валюты сейчас сложился негативный фон.

Похожей точки зрения придерживается и аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. По его словам, ЦБ старается сдерживать курс в диапазоне 70 – 75 рублей за доллар путем продажи валюты. Однако если нефть подешевеет до $20 за баррель, доллар подорожает в стране до 90 рублей. Эксперт считает, что при восстановлении цены на нефть в концу года рубль снова укрепится на отметке 65.

Ранее международный инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал падение российской валюты до курса 80 рублей за доллар, при этом через два года рубль вернется к отметке 61.

Bloomberg, в свою очередь, озвучило для России еще более пессимистичное будущее. Эксперты, опрошенные агентством, считают, что доллар в России в скором времени может подорожать до 97 рублей.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей