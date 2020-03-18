Американская валюта достигла 80 рублей

На московских торгах 18 марта произошло историческое событие – доллар вырос до значений зимы 2016 года.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, к 18 часам доллар поднялся до 80 рублей. Российская валюта, как напоминает Lenta.ru, упала на 6,7% впервые за долгое время.

Ситуация с "деревянным" ухудшилась на фоне пандемии коронавируса и рухнувших цен на нефть. Так, "черное золото" марки Brent торгуется за $27 – это минимум за последние 20 лет.

Ранее "Утро" писало о том, при каком условии доллар достигнет отметки в 90 рублей.