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Впервые за четыре года: доллар резко подскочил

Американская валюта достигла 80 рублей

На московских торгах 18 марта произошло историческое событие – доллар вырос до значений зимы 2016 года. 

Как свидетельствуют данные Московской биржи, к 18 часам доллар поднялся до 80 рублей. Российская валюта, как напоминает Lenta.ru, упала на 6,7% впервые за долгое время. 

Ситуация с "деревянным" ухудшилась на фоне пандемии коронавируса и рухнувших цен на нефть. Так, "черное золото" марки Brent торгуется за $27 – это минимум за последние 20 лет. 

Ранее "Утро" писало о том, при каком условии доллар достигнет отметки в 90 рублей. 

Полина ИВАНОВА

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