На валютных торгах складывается крайне нестабильная обстановка

Российский рубль утром в четверг, 19 марта, опустился ниже 81,9 за доллар.

На открытии торгов на Московской бирже доллар и евро сначала несколько подешевели, но быстро переломили тенденцию и пошли в рост: доллар подскочил до 81,98 руб., евро впервые с 2016 г. превысил отметку в 89 рублей.

К 10:30 мск ситуация вновь изменилась. За доллар давали 80,72 руб., за евро – 88,08 рубля.

Накануне отмечалось резкое падение курса рубля.







