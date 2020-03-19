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Доллар подорожал до 81 рубля

Доллар подорожал до 81 рубля
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
продолжениеОбвалившийся рубль признали одной из самых нестабильных валют
На валютных торгах складывается крайне нестабильная обстановка

Российский рубль утром в четверг, 19 марта, опустился ниже 81,9 за доллар.

На открытии торгов на Московской бирже доллар и евро сначала несколько подешевели, но быстро переломили тенденцию и пошли в рост: доллар подскочил до 81,98 руб., евро впервые с 2016 г. превысил отметку в 89 рублей.

К 10:30 мск ситуация вновь изменилась. За доллар давали 80,72 руб., за евро – 88,08 рубля.

Накануне отмечалось резкое падение курса рубля.



Николай ВИКТОРОВ

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Из Филадельфии, в настоящее время в Белом доме, ведущих "мозговых центрах" и штаб-квартирах крупнейших финансовых корпораций практически в режиме нон-стоп проходят совещания, целью которых является выбор оптимальных антикризисных стратегий на всех уровнях. Наибольшую поддержку пока получает возврат к "гибридной концепции Бжезинского—Киссинджера", в рамках которой предлагается максимально быстро и полно дестабилизировать Россию за счёт социально-экономических и внешнеполитических трудностей по шаблону уничтожения СССР, а за счёт ресурсов, полученных от "новейших независимых государств" временно
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