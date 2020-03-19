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Обвалившийся рубль признали одной из самых нестабильных валют

Более неустойчивым оказался лишь мексиканский песо

Российский рубль занял второе место в рейтинге самых нестабильных мировых валют к доллару США. Его волатильность за три последних месяца составила 24,9%.

Еще в декабре прошлого года российская валюта была на шестом месте. Сейчас же рубль опережает лишь мексиканский песо, пишет Bloomberg.

Обвал валюты произошел из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть, напоминает URA.RU.

Ранее сообщалось, что 19 марта, российский рубль опустился ниже отметки 81,9.

Карина СИРАЗОВА

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