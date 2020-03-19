На российскую валюту влияет комплекс факторов

Укреплению рубля поможет вакцина от коронавируса. Так считает профессор ВШЭ Евгений Коган.

По его мнению, эпидемия крайне негативно сказывается на экономической ситуации в мире, но, когда она пойдет на спад, фондовые рынки успокоятся. Произойти это может через один-два месяца, не раньше, приводит телеканал "360" слова Когана.

Вторая причина ослабления рубля – низкие цены на нефть. Стоимость барреля на уровне $20 – 26 ведет к дефициту российского бюджета, следовательно, бьет по национальной валюте. Пока ценовая война на рынке черного золота продолжается, рубль останется на уроне 78 – 82 за доллар. Но не 100 – это уже хорошо.

Как только производители, в частности – РФ и Саудовская Аравия, договорятся и нефть подорожает хотя бы до $40 за баррель, то и курс может вернуться к 60 руб. за доллар, считает эксперт.

Ранее в "ЛУКОЙЛе" предупредили, что низкие цены на нефть приведут Россию к катастрофическим последствиям.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ с расчетами на 20 марта, составляет 80,16 руб., курс евро – 87,27 рубля.