Банк России оставил ее на прежнем уровне

Ключевую ставку сохранили на уровне 6% годовых. О принятом решении сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых", – отмечается на сайте регулятора.



В Центральном банке при этом отметили, что события в последние месяцы пошли вразрез с базовым сценарием прогноза. Это произошло на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, что спровоцировало снижение курса рубля.

Как ранее писало "Утро", по мнению аналитиков, если события будут развиваться по худшему сценарию, доллар может взлететь до 100 рублей.