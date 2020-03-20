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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России оставил ее на прежнем уровне

Ключевую ставку сохранили на уровне 6% годовых. О принятом решении сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых", – отмечается на сайте регулятора. 

В Центральном банке при этом отметили, что события в последние месяцы пошли вразрез с базовым сценарием прогноза. Это произошло на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, что спровоцировало снижение курса рубля.

Как ранее писало "Утро", по мнению аналитиков, если события будут развиваться по худшему сценарию, доллар может взлететь до 100 рублей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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