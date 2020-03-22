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Назван курс доллара на конец марта

Назван курс доллара на конец марта
Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американская валюта может опять превысить значения в 80 рублей

Российский "деревянный" в середине марта резко упал из-за пандемии коронавируса, а также обвала цен на нефть на мировых рынках. На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро. Такой прогноз сделал Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд.

Как напомнил специалист, на прошлой неделе цена марки Brent падала до психологического уровня в $25 за баррель, из-за чего американская валюта достигла небывалых значений в 82 рубля, европейская – 89,5 рубля. Однако Центральный банк, когда нефть марки Urals упала до таких же низких показателей, продал дополнительную валюту из Фонда национального благосостояния. Также ЦБ решил не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 6%. Это сыграло важную роль в поддержке российского "деревянного": низкая ставка привела бы к инфляции, а высокая – к еще большему ослаблению рубля.

К тому же немного укрепиться нашей валюте помог президент США Дональд Трамп, заявив, что будет дипломатически давить на страны-экспортеры нефти, чтобы те отказались от избыточного производства черного золота.  

В результате к концу недели рубль закрепился на уровне 79 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Гойхман подчеркнул в разговоре с "Российской газетой", что важных событий, которые моли бы значительно влиять на валюты, на конец марта не запланировано.

Исключением может стать публикация о запасах нефти в США 25 марта, эти данные способны сильно ударить по рублю. Впрочем, специалист отмечает, что на валюту сейчас больше влияют непредсказуемые и внезапные факторы. Поэтому нефть марки Brent может торговаться в диапазоне от 25 до 32 долларов за баррель, что не приведет к резкому укреплению рубля.

Рубль рухнул в начале марта после того, как Россия отказалась поддержать решение Саудовской Аравии сокращать объемы продаж нефти. В результате впервые с 2016-го страны ОПЕК+ не заключили сделку. Также на отечественную валюту действует панедмия нового типа коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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