В России быстро растет число "заложников пандемии"
По официальной информации оперштаба по борьбе с распространением заболевания, за минувшие сутки число зараженных россиян увеличилось на 53. Общее число инфицированных достигло отметки в 306 человек.
Новые случаи заражения зарегистрированы в 18 регионах страны. Эпицентром распространения заболевания стали Москва (6) и Московская область (17), в Татарстане выявлено 5 новых заболевших, четыре человека подверглись заражению в Нижегородской области, еще трое – в Свердловской. В Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Тульской и Калининградской областях подтверждено по два случая заболевания. По одному инфицированному обнаружено в Ханты-Мансийской автономной области, Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском крае, а также в республике Крым.
За последние две недели все инфицированные посещали страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В настоящий момент они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по выявлению граждан, контактировавших с заболевшими.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 21 марта общее число зараженных коронавирусом превысило 243 тысячи человек. Из них 24 247 – за минувшие сутки.
Планку лидерства по количеству инфицированных по-прежнему удерживает Китай (81 300 случаев по данным ВОЗ). На втором месте Италия – 41 035 заболевших. Закрывает тройку лидеров Испания. Там от инфекции пострадали 17 147 человек.
По числу летальных исходов на первое место вышла Италия. Новостное агенство ANSA сообщает, что количество погибших превысило 4 тысячи. В Китае жертвами заболевания стали 3253 человека, на третьем месте Иран и 1284 летальных случая по данным ВОЗ.
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