Наши медики помогут бороться с пандемией коронавируса, который парализовал страну

Рим нуждается в поддержке на фоне тяжелой ситуации.

Российские власти приняли решение отправить в Италию военных медиков и вирусологов, медоборудование, а также автомобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции территорий и транспорта. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает сайт телеканала "Звезда".

Напомним, в субботу президент РФ Владимир Путин предложил итальянскому премьеру Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Из всех стран Европы в Италии сейчас – наиболее тяжелая ситуация. Накануне глава службы гражданской обороны Анджело Борелли сообщил, что число погибших за сутки резко увеличилось – от COVID-19 умерло 793 человека, передает ANSA. Всего в Италии скончалось 4825 человек. В городе Бергамо (Ломбардия) тела умерших помогают вывозить военные. Печи крематориев работают круглые сутки.

Итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини накануне во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу поблагодарил нашу страну за помощь в борьбе с COVID-19 и выразил готовность с сегодняшнего дня принять авиацию с военными специалистами и техникой.