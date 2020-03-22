Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия отправляет в Италию военную авиацию

Россия отправляет в Италию военную авиацию
Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия может избежать эпидемии коронавируса: в Германии раскрыли причину
Наши медики помогут бороться с пандемией коронавируса, который парализовал страну

Рим нуждается в поддержке на фоне тяжелой ситуации.

Российские власти приняли решение отправить в Италию военных медиков и вирусологов, медоборудование, а также автомобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции территорий и транспорта. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает сайт телеканала "Звезда".

Напомним, в субботу президент РФ Владимир Путин предложил итальянскому премьеру Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Из всех стран Европы в Италии сейчас – наиболее тяжелая ситуация. Накануне глава службы гражданской обороны Анджело Борелли сообщил, что число погибших за сутки резко увеличилось – от COVID-19 умерло 793 человека, передает ANSA. Всего в Италии скончалось 4825 человек. В городе Бергамо (Ломбардия) тела умерших помогают вывозить военные. Печи крематориев работают круглые сутки.

Итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини накануне во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу поблагодарил нашу страну за помощь в борьбе с COVID-19 и выразил готовность с сегодняшнего дня принять авиацию с военными специалистами и техникой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость на планете Земля
Ответить
Джузеппе Конте не просил Россию о помощи, а Россия туда отправляет.
Завтра когда все закончится Италия скажет России: Спасибо Россия- Вот вам ФСАКЦИИ.
БРАВО Россия.
Дебелов надо учить дебильскм способами, других они они не понимают.
1
новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей