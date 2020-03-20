От COVID-19 скончались уже больше 10 тысяч человек, излечившиеся тоже есть

Пока некоторые эксперты видят в пандемии коронавируса заговор с целью извлечения астрономической выгоды, инфекция продолжает забирать жизни людей. По данным Университета Джона Хопкинса, счет жертв уже перевалил за десяток тысяч человек, а Италия по количеству смертей давно обошла Китай, в котором все начиналось.

Вместе с тем в России уже испытывают вакцину, а в Китае рост заболевших заметно сократился. По мнению экспертов, коронавирус не хочет убивать своих жертв, однако из-за осложнений, отсутствия своевременно помощи и слабого здоровья инфицированных происходит то, что происходит.

В Италии, где действует жесткий карантин и комендантский час, погибли 3405 заразившихся – в основном, пожилые люди. Всего же в стране коронавирус выявлен у 41 тысячи человек, вылечились 4440 человек.

В Бергамо для вывоза тел умерших привлекли даже итальянскую армию. Об этом пишет Corriere Della Sera. Издание пишет, что печи крематория работают круглые сутки.

В Китае вдвое больше зараженных, чем в Италии, однако жертв меньше – 3252 человека. Всего, в мире, по данным Роспотребнадзора скончались 11 тысяч 105 человек. Выздоровели 87 тысяч 909 пациентов. Общее число инфицированных составляет 270 тысяч 277 человек, и их количество постоянно растет.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Пока единственной жертвой COVID-19 стала 79-летняя женщина, которая страдала рядом хронических заболеваний.

Тем временем в Новосибирске уже начали испытывать вакцину против коронавируса на животных. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Однако ее внедрение, в любом случае, произойдет не раньше октября – декабря этого года.