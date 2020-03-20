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Белорусы наживаются на дефиците продуктов в России

Белорусы наживаются на дефиците продуктов в России
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Минск воспользовался паникой из-за коронавируса

Белорусские производители продуктов подняли цены на поставки в Россию. Это признал президент страны Александр Лукашенко в пятницу, 20 марта, во время общения с журналистами.

По его словам, представители российских торговых сетей сами попросили белорусских поставщиков увеличить поставки. "Ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", – подчернул Батька.

Также президент похвалил белорусов, что они не допускают "психоза" из-за коронавируса, и призвал их и впредь "не ломиться в магазины". По его мнению, эпидемия COVID-19 скоро сама пойдет на спад, как всегда бывает с сезонными инфекционными заболеваниями. 

Ранее Лукашенко разозлился на правительство РФ, закрывшее границы для въезда иностранных граждан, в том числе из Белоруссии, и дал совет, как не заразиться.

Николай ВИКТОРОВ

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