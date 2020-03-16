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Лукашенко нашел лекарство от китайского коронавируса

Лукашенко нашел лекарство от китайского коронавируса
Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by
продолжениеВ России выросло число заразившихся коронавирусом
Мировая эпидемия пошла на пользу белорусам

Пандемию коронавируса COVID-19 не остановить, закрывая границы между странами. Победить болезнь поможет только работа. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он  отметил, что жителям республики эпидемия пошла на пользу: они стали соблюдать правила гигиены. "Научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно", – подчеркнул Батька на совещании по кадровым вопросам в понедельник, 16 марта.

Второй важный момент – белорусы оценили действенность трудотерапии. По словам Лукашенко, людям некогда паниковать, когда они заняты делом: "Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" – приводит "Царьград" слова президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко с негодованием воспринял решение РФ запретить перемещение граждан через границу с его страной на время эпидемии.

Николай ВИКТОРОВ

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