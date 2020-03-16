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Лукашенко возмутило решение России отгородиться от Белоруссии

Лукашенко возмутило решение России отгородиться от Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики рассказал, какова на самом ситуация с распространением коронавируса

Белорусы адекватно реагируют на сообщения о пандемии COVID-19. Это одобрительно отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта. Остальной же мир, по его словам, буквально "сошел с ума".

"Дошло до того, что наша родная Россия закрыла границу с Беларусью", – возмутился Батька, подчеркнув, это в республике как раз спокойная эпидемиологическая обстановка, тогда как "Россия вся полыхает от коронавируса", цитирует БелТА.

По мнению Лукашенко, единственное, в чем белорусы перегнули палку, – это бросились скупать медицинские маски. Из-за возросшего спроса местные предприятия стали производить эти изделия в огромном количестве и сейчас не могут реализовать.

"Надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их", – придумал выход Александр Григорьевич. 

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о решении временно закрыть границу с Белоруссией для  граждан. "Утро" также рассказывало, какие еще границы планируется перекрыть.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Интересно, с какого времени Россия стала родной, вдруг, Луке.... Постоянно в чем-то обвиняет, ругает, а может И материт, не для широкой публики, от такого Луки надо давно отгородиться.
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