Глава республики рассказал, какова на самом ситуация с распространением коронавируса

Белорусы адекватно реагируют на сообщения о пандемии COVID-19. Это одобрительно отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта. Остальной же мир, по его словам, буквально "сошел с ума".

"Дошло до того, что наша родная Россия закрыла границу с Беларусью", – возмутился Батька, подчеркнув, это в республике как раз спокойная эпидемиологическая обстановка, тогда как "Россия вся полыхает от коронавируса", цитирует БелТА.

По мнению Лукашенко, единственное, в чем белорусы перегнули палку, – это бросились скупать медицинские маски. Из-за возросшего спроса местные предприятия стали производить эти изделия в огромном количестве и сейчас не могут реализовать.

"Надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их", – придумал выход Александр Григорьевич.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о решении временно закрыть границу с Белоруссией для граждан. "Утро" также рассказывало, какие еще границы планируется перекрыть.