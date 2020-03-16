Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
Исследователи Всемирной организации здравоохранения опровергли ряд мифов, касающихся лечения и профилактики нового типа коронавируса. Эксперты предупредили: необходимости принимать антибиотики в качестве профилактики нет.
Антибиотики не действуют на вирусы, а значит, и в борьбе с коронавирусом будут бессильны.
Одним из главных заблуждений, по мнению экспертов, является ложное представление о том, что распространению вируса способствует теплая и влажная среда.
"По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя может происходить в любых районах", – отмечает ВОЗ в материале "Мифы и ложные представления", опубликованном на официальном сайте организации.
Специалисты подчеркнули, что бесполезными в борьбе с коронавирусом нового типа станут так называемые "температурные меры". Пребывание на улице в холодную погоду или прием горячей ванны от инфекции не уберегут, а даже, наоборот, могут навредить коже.
Специалисты с сожалением отметили, что действенных препаратов для борьбы с COVID-19, на данный момент не существует. Однако всем инфицированным должна быть оказана обязательная медицинская помощь для облегчения симптомов заболевания.
Первая вспышка коронавируса зафиксировали в декабре прошлого года в китайском Ухане. Ранее "Утро" рассказало, как вирус нового типа проявляет себя в организме.
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