Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе

Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
Фото: Li Jianan/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеРоссии грозит дефицит одежды из-за коронавируса
Эксперты уверены, что эти препараты не действуют на COVID-19

Исследователи Всемирной организации здравоохранения опровергли ряд мифов, касающихся лечения и профилактики нового типа коронавируса. Эксперты предупредили: необходимости принимать антибиотики в качестве профилактики нет.

Антибиотики не действуют на вирусы, а значит, и в борьбе с коронавирусом будут бессильны.  

Одним из главных заблуждений, по мнению экспертов, является ложное представление о том, что распространению вируса способствует теплая и влажная среда.

"По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя может происходить в любых районах", – отмечает ВОЗ в материале "Мифы и ложные представления", опубликованном на официальном сайте организации.

Специалисты подчеркнули, что бесполезными в борьбе с коронавирусом нового типа станут так называемые "температурные меры". Пребывание на улице в холодную погоду или прием горячей ванны от инфекции не уберегут, а даже, наоборот, могут навредить коже.

Специалисты с сожалением отметили, что действенных препаратов для борьбы с COVID-19, на данный момент не существует. Однако всем инфицированным должна быть оказана обязательная медицинская помощь для облегчения симптомов заболевания. 

Первая вспышка коронавируса зафиксировали в декабре прошлого года в китайском Ухане. Ранее "Утро" рассказало, как вирус нового типа проявляет себя в организме.

Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей