Эксперты уверены, что эти препараты не действуют на COVID-19

Исследователи Всемирной организации здравоохранения опровергли ряд мифов, касающихся лечения и профилактики нового типа коронавируса. Эксперты предупредили: необходимости принимать антибиотики в качестве профилактики нет.

Антибиотики не действуют на вирусы, а значит, и в борьбе с коронавирусом будут бессильны.

Одним из главных заблуждений, по мнению экспертов, является ложное представление о том, что распространению вируса способствует теплая и влажная среда.

"По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя может происходить в любых районах", – отмечает ВОЗ в материале "Мифы и ложные представления", опубликованном на официальном сайте организации.

Специалисты подчеркнули, что бесполезными в борьбе с коронавирусом нового типа станут так называемые "температурные меры". Пребывание на улице в холодную погоду или прием горячей ванны от инфекции не уберегут, а даже, наоборот, могут навредить коже.

Специалисты с сожалением отметили, что действенных препаратов для борьбы с COVID-19, на данный момент не существует. Однако всем инфицированным должна быть оказана обязательная медицинская помощь для облегчения симптомов заболевания.

Первая вспышка коронавируса зафиксировали в декабре прошлого года в китайском Ухане. Ранее "Утро" рассказало, как вирус нового типа проявляет себя в организме.