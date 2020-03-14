Проблемы с дыханием: как протекает коронавирус
Болезнь COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, проходит в четыре этапа. Первый называется "вирусемия", который похож на обычную простуду. С 9 по 14 дни поражаются эпителиальные клетки организма, рассказал главный пульмонолог России Александр Чучалин.
Во второй период, по словам специалиста, и развивается вирусно-бактериальная пневмония.
"В анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий", – поделился врач с журналистами телеканала RT.
Дальше, как поделился Чучалин, инфекция может привести к летальному исходу, если на этом этапе болезнь не взять под контроль. У пациента могут начаться осложнения – некардиогенный отек легкого, это приводит к тому, что человек не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.
Если болезнь развилась до четвертой стадии, то возникает иммуносупрессия, которую вызывает поражение приобретенного и врожденного иммунитета. У больного могут "присоединиться" к основной инфекции синегнойная палочка или грибы, что губительно, по словам доктора.
Чучалин также рассказал, что только антибиотиками вылечить пациента нельзя. По его мнению, должна проводиться комбинированная терапия, в которую входят средства, стимулирующие иммунитет.
Как говорится на сайте ВОЗ, симптомы коронавируса – это повышенная температура, быстрая утомляемость, сухой кашель. При этом также у пациентов могут быть и другие признаки: заложенность носа и насморк, диарея и фарингит. Эти симптомы слабо выражаются и могут развиться не сразу. У некоторых зараженных никаких внешних признаков коронавируса, от которого излечиваются 80% пациентов, нет.
Всего в мире вирус-убийцу подхватили 145 тысяч человек, более 5 тысяч умерло.
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