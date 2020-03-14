Отличился украинский министр

Глава минздрава Незалежной сделал заявление, которое наверняка ужаснуло стариков. Илья Емец прямо на заседании профильного комитета Рады предрек всем пенсионерам смерть от коронавируса. К такому выводу министр пришел, ознакомившись с медицинскими исследованиями, по которым, как он сообщил, следует, что заразиться не грозит детям, а самой большой опасности подвергаются пенсионеры – мол, летальный исход грозит всем.

На шокирующее заявление главы украинского миздрава с негодованием отреагировал депутат Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк. На своей странице в Фейсбук он посоветовал министру хотя бы тренироваться перед выступлениями, чтобы соображать, чего говорить не нужно.

Чуть позже на этом же заседании Емец все же извинился за свое жуткое заявление – сказал, что ошибся.

Напомним, накануне, 13 марта, на Украине умер первый зараженный COVID-19. Скончалась 71-летняя женщина в Житомирской области.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил, что страна закрывает границы для иностранцев на две недели.