Премьер-министр России рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить распространения заразы

Михаил Мишустин попросил россиян меньше летать за границу, а также предложил ввести 14-дневный карантин для людей, которые находятся в группе риска, – граждан РФ и иностранцев, вернувшихся из других государств, а также их родственников. Такое заявление глава правительства России сделал на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также премьер-министр РФ заявил, что необходимо сократить массовые мероприятия в регионах, в том числе спортивные и деловые. Эта мера, по словам Мишустина, нужна, чтобы инфекция не расползалась. Ведь больше всего заболеванию подвержены пожилые люди, а различные развлечения лишь помогают разносить коронавирус членами семьи. Также необходимо, как рассказал глава правительства, усилить 14 и 15 марта контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах.

Он подчеркнул, что ситуация в мире развивается по "неблагоприятному сценарию", а в Европе сложилась критическая обстановка, поэтому необходимо работать на опережение, передает РИА "Новости".

Мишустин также анонсировал создание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В России COVID-19 подтвердился у 45 человек. В мире же вирус подхватили более 145 человек, более 5 тысяч пациентов умерло.