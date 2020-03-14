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"Неблагоприятный сценарий": Мишустин ввел новые меры из-за коронавируса

"Неблагоприятный сценарий": Мишустин ввел новые меры из-за коронавируса
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус за сутки подхватили 14 россиян
Премьер-министр России рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить распространения заразы

Михаил Мишустин попросил россиян меньше летать за границу, а также предложил ввести 14-дневный карантин для людей, которые находятся в группе риска, – граждан РФ и иностранцев, вернувшихся из других государств, а также их родственников. Такое заявление глава правительства России сделал на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также премьер-министр РФ заявил, что необходимо сократить массовые мероприятия в регионах, в том числе спортивные и деловые. Эта мера, по словам Мишустина, нужна, чтобы инфекция не расползалась. Ведь больше всего заболеванию подвержены пожилые люди, а различные развлечения лишь помогают разносить коронавирус членами семьи. Также необходимо, как рассказал глава правительства, усилить 14 и 15 марта контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах.

Он подчеркнул, что ситуация в мире развивается по "неблагоприятному сценарию", а в Европе сложилась критическая обстановка, поэтому необходимо работать на опережение, передает РИА "Новости". 

Мишустин также анонсировал создание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В России COVID-19 подтвердился у 45 человек. В мире же вирус подхватили более 145 человек, более 5 тысяч пациентов умерло. 

Полина ИВАНОВА

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