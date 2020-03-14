Число зараженных китайской заразой в стране увеличилось до 59

Оперативный штаб отчитался по ситуации за день. В Москве нашли 9 пациентов с коронавирусом COVID-19, а также по одному человеку – в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининградской области, еще два больных оказались в Кемеровской области.

Как передает ТАСС, все 14 заболевших посещали страны Евросоюза.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие меры принимаются в стране, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, глава правительства предложил запретить массовые мероприятия и призвал россиян не посещать другие государства.