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Коронавирус за сутки подхватили 14 россиян

Число зараженных китайской заразой в стране увеличилось до 59

Оперативный штаб отчитался по ситуации за день. В Москве нашли 9 пациентов с коронавирусом COVID-19, а также по одному человеку – в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининградской области, еще два больных оказались в Кемеровской области. 

Как передает ТАСС, все 14 заболевших посещали страны Евросоюза. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие меры принимаются в стране, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, глава правительства предложил запретить массовые мероприятия и призвал россиян не посещать другие государства. 

Полина ИВАНОВА

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