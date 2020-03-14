Вслед за Чехией иностранным гражданам запретили въезжать на свою территорию власти Дании, Гватемалы, Польши, Каталонии

Коронавирусом нового типа COVID-2019 заразились в мире 145 тысяч человек. Страны по всему миру прекращают международные авиаперелеты и перестают выдавать визы иностранным гражданам, чтобы обезопасить своих людей. Так, Польша закрыла границы, а также запретила есть в кафе и ресторанах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своей конференции также отметил, что торговые центры ограничат свою работу, а людям нельзя собираться в группы более 50 человек.

Дания также стала очередным государством, переставшим пускать иностранцев на свою территорию без уважительной причины

Тунис закрыл морские границы, передает телеграм-канал РИА "Новости". А Каталония самоизолировалась – это автономное сообщество в Испании прекратило воздушное и морское сообщение со всеми странами мира. В Венгрии школьники не будут временно учиться, сообщило издание Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Обрана. В Бразилии перестанут ходить круизные лайнеры. В Гватемалу же теперь не смогут попасть граждане США и Канады, пишет издание Prensa Libre со ссылкой на президента страны Алехандро Джамматтеи.

При этом президент Америки Дональд Трамп объявил о том, что ввел режим ЧС в стране.

Россия также ограничила авиаполеты в Европу, запретила въезд в страну итальянцам. В Москве и Подмосковье введены режимы повышенной готовности из-за угрозы распространения китайской заразы.

Всего в мире заразились коронавирусом 145 тыс человек, 5422 пациента скончались, 72 тысячи больных излечились.