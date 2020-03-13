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Россия ограничивает авиаперелеты в Европу из-за COVID-19

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Москва сделала послабления только для столиц Старого Света

Власти России на фоне пандемии коронавируса ввели временные ограничения на авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией с понедельника, 16 марта.

Как сообщает РИА "Новости", Москва оставила регулярные рейсы в столицы ЕС, Осло и Женеву. Также пока сохранены чартерные перелеты для возвращения россиян на родину и вывоза иностранцев в их страны.

Ранее сегодня стало известно, что в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19. Все наши граждане бывали в европейских государствах, где уже бушует смертельная инфекция.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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