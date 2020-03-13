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Вирус COVID-19 расползается по России

Вирус COVID-19 расползается по России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ России изобрели средство борьбы с пандемией
Смертельная инфекция вырвалась за пределы Москвы и Подмосковья

В России увеличилось число зараженных коронавирусом еще на 11 человек. Таким образом к настоящему моменту заболевших стало 45 граждан страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Причем география инфицированных начинает охватывать все больше российских регионов.

Известно, что среди новеньких жертв китайского вируса пятеро находятся в Москве, трое – в Санкт-Петербурге и по одному заболевшему в Пермском крае, Московской и Ленинградской областях, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что все зараженные вернулись из охваченных COVID-19 европейских стран – Италии, Франции и Австрии.

Между тем, отечественный Минздрав принес в пятницу, 13 марта, и хорошие известия – сегодня выписаны восемь человек, у которых ранее была выявлена смертельная зараза. Они успешно прошли курс лечения. По данным телеканала "360", среди счастливчиков два китайца, пятеро россиян, один итальянец.

Также сегодня на Дальнем Востоке выписали из больницы всех граждан РФ, которые ранее находились на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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