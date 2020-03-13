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В России изобрели средство борьбы с пандемией

В России изобрели средство борьбы с пандемией
Фото: Patrick Seeger/dpa/www.globallookpress.com
Остановить коронавирус поможет искусственный интеллект

Заболевание COVID-19, а также пневмонию и другие опасные болезни можно будет диагностировать с помощью электронного стетоскопа, разработанного российскими учеными.

Новое устройство создано компанией Laenесo на основе технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте "Будущее России. Национальные проекты". Стетоскоп позволит прямо дома прослушивать легкие и оценить имеющиеся в них патологии. Во время карантина прибор поможет удаленно наблюдать за пациентами. Шумы в легких – один из важных признаков коронавируса, поэтому разработка диагностического стетоскопа особенно актуальна.

Эффективность устройства составляет 73%. В настоящее время компания-разработчик ведет переговоры о поставках оборудования в Китай, планируется, что первые продажи могут начаться через месяц.

Отмечается, что у российской разработки есть аналоги в других странах, однако такие приборы обладают существенными ограничениями. Они либо не передают звук беспроводным способом, либо не обладают нейронной сетью для анализа.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. Сейчас число зараженных в мире превышает 128 тыс. человек. В Европе сильнее всего от вируса COVID-19 пострадали Италия и Испания.

Валентина МАЙОРОВА

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