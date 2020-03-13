Разгул эпидемии в Испании не остановил политика

Бывший президент Петр Порошенко покинул Незалежную и уехал за границу. Его не остановил бушующий в Старом свете коронавирус. Местом для "отдыха" политик выбрал Испанию.

На 13 марта был назначен очередной допрос Порошенко в Госбюро расследований Украины. Экс-президент стал фигурантом 16 уголовных дел. В большинстве из них он проходит как свидетель.



Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на информированный источник в партии "Европейская солидарность". Между тем в Испании, куда улетел Порошенко, коронавирус диагностирован почти у 4 тыс. человек, 90 из них умерли. В то же время на Украине сообщалось только о трех заболевших, напоминает телеканал "360".