Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Первая жертва: на Украине от пандемии умерла женщина

Первая жертва: на Украине от пандемии умерла женщина
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЗаблокированы на Карибах: россияне снова оказались в ловушке на борту лайнера
Женщина была из группы риска, так как китайская зараза в основном забирает стариков

На Украине от коронавируса умерла жительница Житомирской области. Первой жертве китайской заразы в Незалежной был 71 год. 

Она поступила в больницу накануне, 12 марта, с подтвержденным заболеванием, информирует пресс-служба Минздрава соседнего государства. Ведомство отмечает, что под особый контроль взято окружение пожилой женщины. Под наблюдением медиков находятся родственники, которые жили с ней под одной крышей, и знакомые, с которыми она общалась в последнее время. 

В министерстве отметили, что умершая была из группы риска. Ведь в первую очередь вирус-убийца забирает стариков. Особенно угроза нависла над людьми 80+, но не в меньшей опасности и те, кому за 65. А вот у пациентов среднего возраста велики шансы выздороветь. 

"В соответствии с мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее восприимчиво к инфицирования коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями", – напомнил украинский Минздрав. 

Многие страны мира принимают экстренные меры в связи с ситуацией с вирусом. Придерживается этой тенденции и Незалежная, которая отгородилась от Донбасса. На карантин закрылись учебные заведения Киева, а также торговые центры.   

Китайская зараза унесла в могилу более 5 тыс. человек. Свое бессилие в борьбе с молниеносно распространяющейся инфекцией признала Европа. Стремительно растет число заболевших и в России. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей