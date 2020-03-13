Женщина была из группы риска, так как китайская зараза в основном забирает стариков

На Украине от коронавируса умерла жительница Житомирской области. Первой жертве китайской заразы в Незалежной был 71 год.

Она поступила в больницу накануне, 12 марта, с подтвержденным заболеванием, информирует пресс-служба Минздрава соседнего государства. Ведомство отмечает, что под особый контроль взято окружение пожилой женщины. Под наблюдением медиков находятся родственники, которые жили с ней под одной крышей, и знакомые, с которыми она общалась в последнее время.

В министерстве отметили, что умершая была из группы риска. Ведь в первую очередь вирус-убийца забирает стариков. Особенно угроза нависла над людьми 80+, но не в меньшей опасности и те, кому за 65. А вот у пациентов среднего возраста велики шансы выздороветь.

"В соответствии с мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее восприимчиво к инфицирования коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями", – напомнил украинский Минздрав.

Многие страны мира принимают экстренные меры в связи с ситуацией с вирусом. Придерживается этой тенденции и Незалежная, которая отгородилась от Донбасса. На карантин закрылись учебные заведения Киева, а также торговые центры.

Китайская зараза унесла в могилу более 5 тыс. человек. Свое бессилие в борьбе с молниеносно распространяющейся инфекцией признала Европа. Стремительно растет число заболевших и в России.