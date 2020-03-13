Точное количество граждан РФ, попавших в затруднительную ситуацию, неизвестно

Десятки россиян оказались заблокированы на борту круизного лайнера Costa Magica в Карибском море недалеко от берегов Мартиники. Туристы помещены на карантин, так как пятерых из них в настоящий момент проверяют на коронавирус.

"На лайнере находятся 20 россиян – из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. Costa Magica заблокирован в море, окружен полицейскими судами", – рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она уточнила, что врачи поднялись на борт и взяли у всех анализы.

Российские путешественники уже пропустили свой вылет на родину. Круизный оператор не сообщает туроператорам ничего о дальнейших планах. Каждому туристу перевели по 450 евро на депозитную карточку и обещали полную компенсацию стоимости круиза при покупке следующего, добавила Тюрина.



В то же время РИА "Новости" со ссылкой на компанию Costa Crociere, владеющую судном, сообщает, что на корабле сейчас 30 граждан России. Всего на судне путешествуют 2 тыс. 309 пассажиров и 960 членов экипажа. По информации агентства, у туриста из Финляндии и члена команды – выходца из Индонезии – положительные результаты на COVID-19.

Ранее российские туристы оказались в ловушке на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о том, что в мире началась пандемия. Заражены вирусом COVID-19 свыше 125 тыс. человек, умерло более 4 тысяч.

