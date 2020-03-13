Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус приготовил неприятный сюрприз для мужчин

Коронавирус приготовил неприятный сюрприз для мужчин
Фото: Zhang Duan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеПрезидент Бразилии заболел COVID-19
Зараза из Китая чревата серьезными последствиями

Китайская зараза, которая заполонила планету, не даст покоя даже после выздоровления. Речь идет о представителях сильной половины человечества, для которых коронавирус чреват бесплодием.

Однако власти Поднебесной тщательно скрывают эту информацию. Иначе как еще объяснить ее исчезновения с правительственного сайта провинции Хубэй.

Об удаленном исследовании медиков Уханя пишет South China Morning Post. Специалисты Центра репродуктивной медицины в больнице Тунцзи предупредили, что переболевшие вирусом-убийцей мужчины обязательно должны проверить свое здоровье, особое внимание уделив детородной функции.  

Врачи полагают, что инфекция теоретически может привести к воспалению яичек и повлиять на выработку сперматозоидов, так как у COVID-19 обнаружено генетическое сходство с атипичной пневмонией, передает Global Times. Однако на практике угроза бесплодия от коронавируса пока не доказана, уточняет НСН.

Количество жертв китайской заразы растет не по дням, а по часам. В пятницу, 13 марта, их число превысило пять тысяч. Накануне эпидемия достигла масштаба пандемии, напоминает "URA.RU".  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей