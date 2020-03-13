Зараза из Китая чревата серьезными последствиями

Китайская зараза, которая заполонила планету, не даст покоя даже после выздоровления. Речь идет о представителях сильной половины человечества, для которых коронавирус чреват бесплодием.

Однако власти Поднебесной тщательно скрывают эту информацию. Иначе как еще объяснить ее исчезновения с правительственного сайта провинции Хубэй.

Об удаленном исследовании медиков Уханя пишет South China Morning Post. Специалисты Центра репродуктивной медицины в больнице Тунцзи предупредили, что переболевшие вирусом-убийцей мужчины обязательно должны проверить свое здоровье, особое внимание уделив детородной функции.

Врачи полагают, что инфекция теоретически может привести к воспалению яичек и повлиять на выработку сперматозоидов, так как у COVID-19 обнаружено генетическое сходство с атипичной пневмонией, передает Global Times. Однако на практике угроза бесплодия от коронавируса пока не доказана, уточняет НСН.

Количество жертв китайской заразы растет не по дням, а по часам. В пятницу, 13 марта, их число превысило пять тысяч. Накануне эпидемия достигла масштаба пандемии, напоминает "URA.RU".