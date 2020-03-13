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Президент Бразилии заболел COVID-19

Под ударом может оказаться и Дональд Трамп

У бразильского президента Жаира Болсонару обнаружен коронавирус.

Об этом 13 марта написало издание Jornal O Dia, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Однако, как ранее сообщил CNN, положительные результаты анализа на COVID-19 получил пресс-секретарь бразильского президента Фабио Вайнгартен. Примечательно, что в прошлые выходные он встречался с президентом Дональдом Трампом во Флориде.

Сейчас в Бразилии заражены коронавирусом 76 человек. В мире новую болезнь диагностировали у более чем 120 тыс. человек, около 4 тыс. из них скончались.

Валентина МАЙОРОВА

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