Телезвезда не считает коронавирус самой страшной угрозой в мире

Только специальные респираторы с высокой степенью защиты помогут не заразиться вирусом COVID-19, заявила Елена Малышева. Обычные маски не защищают от бациллы, вызвавшей новую пандемию.

На своей страничке в "Инстаграм" медик рассказала о том, как лучше уберечься от коронавируса и кто находится в группе риска. По мнению Малышевой, носить медицинскую маску должны те, кто чихает и кашляет, чтобы не заражать окружающих.

Теледоктор уверена, что пандемия скоро пойдет на спад: в Китае закрываются госпитали для больных COVID-19, это означает, что власти страны уже справились с распространением болезни. Да и вообще в мире от коронавируса ежедневно умирает всего 36 человек, а от гриппа – около полутора тысяч. Поэтому новая болезнь – не самая большая опасность для человечества, считает Малышева.

Она напомнила, что от COVID-19 больше всего страдают старики. Самая высокая смертность наблюдается в возрастной группе старше 80 лет – 14%. Врач посоветовала позаботиться о старшем поколении: купить им продукты и постараться оградить от интенсивных контактов с окружающими.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Сейчас в мире насчитывают свыше 125 тыс. заболевших, более 5 тыс. скончались. Власти КНР уже объявили, что эпидемия идет на спад. В Европе сильнее всего от COVID-19 пострадала Италия.