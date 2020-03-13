CODIV-19 парализовал Старый Свет

Европу лихорадит от коронавируса, и там ничего не могут с этим поделать. Остановить распространение китайской заразы Старый Свет не в силах, признала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала COVID-19 крупнейшим шоком для экономики ЕС, передает ТАСС. Жертвами вируса-убийцы, которым теперь можно заразиться бесконтактным способом, стали более 5 тысяч человек. Сейчас он охватил 112 стран. Число заболевших приближается к 130 тысячам.

В России накануне заразились еще 6 человек. Таким образом, количество пострадавших от смертельной инфекции увеличилось до 34. Позже на сайте Минздрава появилась информация о том, что за последние сутки COVID-19 подхватили еще 11 человек. Число инфицированных в РФ возросло до 45. В ведомстве также поделились приятными новостями о выписке двоих китайцев, россиянина и соотечественников с лайнера Diamond Princess.

Зараза из Поднебесной не щадит никого: ни богатых, ни бедных, ни простых работяг, ни высокопоставленных чиновников. Так, например, на карантине находится президент Бразилии Жаир Болсонару. В пятницу, 13 марта, объявят результат его теста.

Так называемая китайская пневмония переполошила весь мир. Многие страны ограничивают въезд на свою территорию или ужесточают меры для туристов.

Из-за коронавируса в этом году отменили Евро-2020 и другие спортивные мероприятия. Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год.

Кроме того, вирус-мутант вмешался в экономическую ситуацию. На фоне эпидемии, которая переросла в пандемию, упала цена на нефть, усилила эту тенденцию позиция России в сделке ОПЕК+. В результате курс отечественной валюты ослаб, увеличив стоимость доллара до 75 рублей.