Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Вирус-убийца COVID-19 продолжает распространятся среди россиян. Так, за сутки еще у шестерых пациентов, находящихся уже две недели в карантинных боксах, подтвердили диагноз. Об этом рассказал оперативный штаб.

Один человек находится в Калининграде, один – в Краснодарском крае, а 4 – в Москве, передает РИА Новости. Граждане РФ посещали страны, где бушует пандемия китайской заразы. Трое москвичей прилетели из Италии.

Таким образом, число зараженных россиян достигло 34. А всего в мире коронавирус подхватили 125 тыс человек в 110 странах, напоминает агентство НСН. От китайской заразы скончались 4625 пациентов, а 68 тысяч выздоровели.

Ситуация с COVID-19 оказалась настолько сложной, что ВОЗ накануне объявил о пандемии коронавируса в мире. Зараза начала распространятся в декабре 2019-го в китайской провинции Ухань. Россия принимает различные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Так, авиакомпании отменяют рейсы в Европу. Правительство России 12 марта также ввело временный запрет на въезд в страну граждан Италии, где сильнее всего в Европе вспыхнула эпидемия, а также любых людей, прилетающих из этой страны. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

При этом известный врач Евгений Комаровский считает, что от коронавируса никто не застрахован.