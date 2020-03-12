Россия потеряет десятки миллиардов из-за коронавируса
Туристической отрасли РФ грозит коллапс, если в ближайший месяц ситуация с эпидемией вируса
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не изменится в лучшую сторону. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
в интервью телеканалу "Россия 24".
Она отметила, что прямо сейчас или в течение нескольких недель банкротства агентств еще можно избежать.
"Ситуация не дошла до состояния коллапса в отрасли. Но она может приблизиться к коллапсу, если вот это положение, ухудшающееся каждый день, сохранится как минимум еще месяц", – цитирует ТАСС Ломидзе.
По ее словам, первыми пострадают малые и средние турагентства и туроператоры, которые работают на массовых направлениях.
В АТОР считают, что отечественная туриндустрия к концу 2020 г. по въездному туризму потеряет 25 млрд руб. дохода, а по выездному – 12 млрд руб.
Ранее в четверг, 12 марта, что Ростуризм вкупе с профильными ведомствами и представителями отрасли работают над мерами поддержки туроператоров, чтобы не допустить волны банкротств из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте АТОР.
Отметим, что подобная ситуация сейчас складывается не только в России. Накануне стало известно, что на месяц откладывается начало летнего сезона в Турции, и там агентства тоже просят власти оказать содействие индустрии, пишет Turizm Gazetesi.
Эпидемия негативно повлияла и на туристическую отрасль США. По данным телеканала CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics, потери американских операторов могут составить не менее $24 млрд в текущем году.
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