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Евро-2020 отменяется: УЕФА готовит важное заявление

Футбольное первенство перенесут на 2021 год из-за китайской заразы

Пандемия коронавируса внесла коррективы в спортивные мероприятия. Из-за обострившейся ситуации в этом году не состоится чемпионат Европы по футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести его на 2021 год. Новость о вынужденном мере организация собирается  сообщить в следующий вторник, 17 марта, в ходе видеоконференции с представителями 55 филиалов УЕФА. 

Кроме того, коронавирусная опасность, которая подстерегает спортсменов и болельщиков, затронет футбольные еврокубки. Они будут приостановлены, передает L'Equipe.

Ксения АНДРЕЕВА

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