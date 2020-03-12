Футбольное первенство перенесут на 2021 год из-за китайской заразы

Пандемия коронавируса внесла коррективы в спортивные мероприятия. Из-за обострившейся ситуации в этом году не состоится чемпионат Европы по футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести его на 2021 год. Новость о вынужденном мере организация собирается сообщить в следующий вторник, 17 марта, в ходе видеоконференции с представителями 55 филиалов УЕФА.

Кроме того, коронавирусная опасность, которая подстерегает спортсменов и болельщиков, затронет футбольные еврокубки. Они будут приостановлены, передает L'Equipe.