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Заложники коронавируса: названы заразившиеся пандемией знаменитости

Заложники коронавируса: названы заразившиеся пандемией знаменитости
Том Хэнкс. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеВирус COVID-19 расползается по России
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Новая пандемия коронавируса не щадит не только простых смертных, но и известных людей. От болезни пострадали более 128 тысяч человек в Старом и Новом Свете.

Оскароносный актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон 12 марта сообщили, что заболели коронавирусом во время съемок в Австралии. Сейчас знаменитости находятся в больнице города Голд-Кост.

Не остались в стороне политики и военные: 6 марта симптомы нашли у парламентского заместителя министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис. Анализ подтвердил, что чиновница больна коронавирусом. В Канаде положительный результат дал тест на коронавирус у жены премьер-министра страны Джастина Трюдо Софи Грегуар. 

В Италии заболели лидер Демократической партии страны и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти, а также президент области Пьемонт Альберто Чирио. Страдает от CODIV-19 и начальник Главного штаба сухопутных войск Италии, генерал Сальваторе Фарина.  

В Испании больны генеральный секретарь партии "Вокс" Хавьер Ортега Смит, лидер той же партии Сантьяго Абаскаль, заместитель председателя нижней палаты Ана Мария Пастор Хулиан, министр по равноправию Испании Ирене Монтеро и министр территориальной политики Каролина Дариас.

Заразился COVID-19 и французский министр культуры Франк Риестер. В Польше вирус обнаружили у главнокомандующего ВС страны генерала Ярослава Мики.

В Иране болеют вице-президент страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, первый вице-президент Эсхак Джахангири, а также министр туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Мунесан и министр торговли, промышленности и шахт Реза Рахмани. Замминистра здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Ирадж Харирчи уже вылечился от коронавируса.

Среди спортсменов заболели защитник итальянского ФК "Ювентус" Даниэле Ругани, футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои и главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Национальная баскетбольная ассоциация США вчера заявила, что приостановит спортивный сезон: COVID-19 нашли у члена команды "Юта Джаз" Руди Гобера, отмечает ТАСС.

Валентина МАЙОРОВА

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