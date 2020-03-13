Игры должны были состояться на следующей неделе

Все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Состязания должны были пройти с 17 по 20 марта. Когда они состоятся теперь, пока не известно, сообщается на сайте УЕФА.

Представители 55 филиалов Союза обсудят сложившуюся ситуацию на видеоконференции 17 марта.

Ранее стало известно о том, что Евро-2020 также могут перенести на следующий год из-за вспышки китайского вируса. ФИФА также отменила все матчи отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в Южной Америке в 2022 году.