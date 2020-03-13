Состязания должны были пройти в марте этого года

Международная федерация футбола перенесла все матчи отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в Южной Америке в 2022 году. Это связано с распространением коронавируса.

Состязания были запланированы на конец марта, однако теперь организация сдвинула их на определенный срок, пишет Reuters. В ФИФА объяснили это необходимостью обезопасить всех участников мероприятия.

Ранее стало известно о переносе чемпионата Европы по футболу – 2020 на следующий год из-за коронавируса. А также о том, что ситуация с эпидемией COVID-19 на территории Японии поставила под вопрос проведение Олимпиады в Токио летом этого года.