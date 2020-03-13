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На борту паника: круизный лайнер с россиянами остановили в открытом море

На борту паника: круизный лайнер с россиянами остановили в открытом море
Фото: pixabay.com
продолжениеКитайский коронавирус стал опаснее после распространения в Европе
Путешествие по Атлантике обернулось неприятностями для туристов

Пассажиры судна сообщают, что у экипажа заподозрили коронавирус. Из-за этого круизный лайнер, где находятся российские туристы – более 20 человек из Москвы, Петербурга и Ижевска, – остановили в Карибском море. Пока не будут готовы результаты анализов, судно не сможет пришвартоваться в Гваделупе. Об этом пишет телеграм-канал Mash и публикует кадры с корабля, присланные очевидцами.

Судя по всему, коронавирусом могли заразиться не только члены экипажа, но и трое пассажиров, говорится в сообщении. Сейчас у корабля дежурит шлюпка с полицейскими. На кадрах с борта лайнера – паникующие туристы, которые должны были вылететь домой. Похоже, что свой рейс уже пропустили французы и россияне.

Покидать круизный лайнер и подниматься на борт пока запрещают.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились еще шесть россиян.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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