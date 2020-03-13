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Китайский коронавирус стал опаснее после распространения в Европе

Китайский коронавирус стал опаснее после распространения в Европе
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЕсть у каждого: назван "карманный" переносчик коронавируса
Эпидемия ведет к глобальному экономическому кризису

Китайский коронавирус влечет за собой осложнения не только в медицинском плане. Сорванные планы из-за запрета развлекательных мероприятий и вынужденного отказа от путешествий – это тоже еще цветочки. Скоро из-за эпидемии рухнет вся мировая экономика. И распространение этого глобального кризиса начнется с Италии.

В рейтинге мировых экономик эта страна занимает восьмое место, приводит Washington Post мнение специалиста. Но сейчас там введены жесткие ограничительные меры. Закрыты рестораны, салоны красоты, клубы, детские учреждения. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Предприниматели на грани разорения. Вся надежда на банки.

Но банковский сектор Италии и раньше был весьма слаб. Сейчас же падают в цене государственные бумаги, составляющие значительную часть активов итальянских финансовых организаций. Оставшиеся без дохода люди перестают платить по кредитам. Госдолг Италии растет, а гасить его тоже придется нацбанкам. При этом рухнувшая экономика одной страны ЕС потянет за собой остальные, утверждает издание, тем более что ограничительные меры из-за коронавируса уже всем нанесли ощутимый удар.

Италия стала второй после Китая страной, наиболее сильно пораженной COVID-2019. По данным на 12 марта, от вируса там скончались 1016 человек. Число подтвержденных случаев заболевания превысило 15 тыс., из них около 3 тыс. было зафиксировано только за последние сутки, передает URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ

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