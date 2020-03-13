Карантин пройдет с видом на океан

За десять дней на острове Виливару группа рабочих построила отель для гостей, подхвативших коронавирус. Проживание и работу медицинского персонала на курорте будет оплачивать правительство Мальдив.

Обслуживание отеля будет проходить в стиле "люкс". Постояльцев разместят в 30 просторных номерах с трехразовым питанием. В помещениях установлены системы вентиляции и очистки воздуха, большой мини-бар и ЖК-телевизор, сообщает South China Morning Post.

Общение гостей друг с другом и посещение зараженных коронавирусом в отеле запретят.

К 12 марта на Мальдивах зафиксировали 12 случаев инфекции смертельным заболеванием.

В мире коронавирусом заразились более 140 тысяч человек, 5300 человек скончались. В России подтверждены 34 случая заболевания.

Ранее "Утро" рассказало, что китайцы нашли виновника вспышки коронавируса.