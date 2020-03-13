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Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса

Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса
Арсен Аваков. Фото: Zuma\TASS
продолжениеЗаблокированные из-за коронавируса пассажиры лайнера подняли бунт
В Киев перестанут пускать всех иностранцев

Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, в настоящее время согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе. Пропустят только возвращающихся домой украинцев. Но это еще не все: в Незалежную вообще запретят въезжать из-за "кордона". А кабмин рассмотрит вопрос прекращения авиасообщения с рядом стран.

"На 100% ограничат пересечение для иностранцев… и людей с регистрацией в "ДНР/ЛНР" тоже не будут пускать через КПВВ", – цитирует Авакова "РБК-Украина".

Ранее министр заявил, что в Горловке, расположенной на территории ДНР, зафиксированы 12 случаев заражения коронавирусом. В самопровозглашенной республике пока отчитались лишь об одной госпитализированной женщине, у которой есть подозрение на COVID-19. В Донецке создали Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции.

Александр ИЛЬИН

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Попов
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всё таки коронавирус не такой и бесполезный
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