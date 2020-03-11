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Киев закрылся на карантин

продолжениеСоседи пожаловались на москвичку в полицию из-за нарушения карантина
Школы и торговые центры в украинской столице прекратят работу из-за китайского вируса

В Киеве до конца марта объявили карантин. Многие общественные заведения будут закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Ограничения введут с 12 марта, предварительно, до конца месяца. Все детские сады и учебные заведения, а также торговые центры закроются. Также власти отменят все массовые мероприятия, сообщил киевский градоначальник на своей странице в "Фейсбук".

Кличко отметил, что пока в столице ни одного случая заболевания не зарегистрировали. Однако власти города решили обезопасить жителей и принять все необходимые меры заранее.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразился всего один человек. Инфицированный вернулся из Италии.

Карина СИРАЗОВА

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