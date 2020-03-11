Дама позволила себе сходить в магазин

Жители Большого Савинского переулка в Москве позвонили в полицию, когда увидели, что их соседка нарушает карантин по коронавирусу.

Выяснилось, что женщина покинула квартиру, чтобы купить еду в магазине. Когда полицейские приехали на место происшествия, она отказалась пускать их в жилище и заявила, что боится заразить стражей порядка коронавирусом.

Нарушительница карантина недавно прилетела из Италии, сообщает "РЕН ТВ".

Число смертей от коронавируса достигло 4,5 тысяч, в мире заболели более 123 тысячи человек. Основным очагами распространения остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран. В Москве до 10 апреля запрещены мероприятия, где число участников превышает 5 тысяч человек.

Ранее "Утро" писало, что названа дата отступления коронавируса.