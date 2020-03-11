Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Соседи пожаловались на москвичку в полицию из-за нарушения карантина

Дама позволила себе сходить в магазин

Жители Большого Савинского переулка в Москве позвонили в полицию, когда увидели, что их соседка нарушает карантин по коронавирусу.

Выяснилось, что женщина покинула квартиру, чтобы купить еду в магазине. Когда полицейские приехали на место происшествия, она отказалась пускать их в жилище и заявила, что боится заразить стражей порядка коронавирусом. 

Нарушительница карантина недавно прилетела из Италии, сообщает "РЕН ТВ". 

Число смертей от коронавируса достигло 4,5 тысяч, в мире заболели более 123 тысячи человек. Основным очагами распространения остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран. В Москве до 10 апреля запрещены мероприятия, где число участников превышает 5 тысяч человек

Ранее "Утро" писало, что названа дата отступления коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей