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В Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом

продолжениеВирус-убийца может превратиться в хроническое заболевание
Новые ограничения будут действовать в течение месяца

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, число участников которых превышает пять тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения будут действовать до 10 апреля.

Дополнительные меры безопасности вводятся для сдерживания распространения коронавируса, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте градоначальника.

Запрет распространяется на события не только на открытом воздухе, но и на закрытых площадках. В Москве отменили традиционные фестивали "Крымская весна", "Большая перемена" и "Эко-Фест", сообщает "МИР24"

Хоккейные и футбольные соревнования проведут, но число болельщиков ограничат до пяти тысяч. Это коснется матчей ЦСКА, "Спартака", "Локомотива", "Динамо" и "Зенита", передает телеканал "360"

Ранее "Утро" писало о семи главных способах профилактики коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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