Инфекция возвращается после выздоровления

Коронавирус способен переходить из активной фазы в скрытое заболевание и остаться в организме человека. К такому выводу пришли ученые после ряда случаев повторного инфицирования пациентов.

Иммунитет человека не всегда вырабатывает защиту от вируса-убийцы, он остается в латентной форме. Предположение экспертов построено на данных о 195 людях, которые снова заразились после успешного лечения.

Обычно организм человека полностью избавляется от инфицированных клеток. Если этого не происходит, вирус переходит в стадию хронического заболевания и не проявляет себя активно в организме, сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

Специалист предупредил, что заболевание может возвращаться. Известен случай смертельного исхода после повторного заражения коронавирусом в Ухане. Молодой человек скончался через неделю после выхода из больницы, где прошел курс лечения.

Коронавирус также может быть подвержен сверхбыстрым мутациям, которые меняют его во время передачи между людьми, отметил заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

Эксперты не исключают ложных результатов тестов на выздоровление от смертельной инфекции. Человек должен получить иммунитет от коронавируса в случае выздоровления, пояснил доцент Сколтеха Георгий Базыкин.

Число смертей от коронавируса достигло 4,5 тыс., в мире заболели более 123 тысячи человек. Основным очагами распространения остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран. В Москве до 10 апреля запрещены мероприятия, где число участников превышает 5 тысяч человек.

Ранее "Утро" писало, что названа дата отступления коронавируса.