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Заблокированным в Италии россиянам подсказали способ вернуться

Заблокированным в Италии россиянам подсказали способ вернуться
Фото: Maule/Fotogramma/Ropi/www.globallookpress.com
Вылететь из страны можно при наличии особых оснований

Всем находящимся в Италии россиянам придется заполнить специальный документ, чтобы свободно перемещаться по стране. Кроме того, в посольстве РФ назвали причины, которые позволяют покинуть Италию.

Выехать за рубеж можно в случае необходимости, по состоянию здоровья или для возвращения к постоянному месту жительства, сообщает дипведомство в "Фейсбук". Перед вылетом также необходимо заполнить специальную форму и предъявить ее сотрудникам правоохранительных органов.

В Италии объявили карантин из-за вспышки коронавируса, от которой в стране умерли 463 человека, напоминает RT.

Запрет на въезд и выезд снимут 3 апреля, а до этого времени все передвижения разрешены лишь при чрезвычайных обстоятельствах. Власти Италии закрыли все учебные заведения и отменили спортивные мероприятия на территории страны.

По последним данным, коронавирусом заболели более 115 тысяч человек во всем мире. При этом выздоровели более 64 тысяч и умерли около 4 тысяч. Недавно первые случаи заражения зафиксировали в Конго, а первую смерть – в Марокко.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

волкодав
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а что так они же так рвались туда так пусть и остаюца
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