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Коронавирус захватывает все больше территорий планеты

Самая тревожная ситуация в Иране

Первые случаи заражения вирусом COVID-19 на сегодня зафиксированы в Конго, как и первая смерть – в Марокко.

Как сообщает "Телеграм-канал" RT, в целом ряде стран увеличилось количество зараженных. Так, в Белоруссии подтверждена инфекция у трех человек, а общее количество заболевших выросло до девяти.

Во Франции уже свыше 1600 заболевших, умерли 30 человек. В Нидерландах заразу подхватили 382 граждан. Новые случаи заражения отмечены в Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. Третий человек заболел в Швейцарии, шестой – в Британии.

В Иране число инфицированных перевалило за 8 тыс граждан, 291 человек скончался.

Всего в мире на данный момент 115 922 заболевших, умерли – 4031, выздоровели – 64 726 человек.

Ранее сегодня стало известно, что из-за эпидемии COVID-19 в Италии для туристов закроется Площадь Святого Петра и Базилика.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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