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Чехову засняли на краю крыши

Чехову засняли на краю крыши
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Смелая телезвезда села рядом с пропастью

Анфиса Чехова бесстрашно присела на краю крыши в юбке и туфлях на высоких каблуках – там звезду и заснял фотограф. Снимок, на котором знаменитость сидит над пропастью, едва облокотившись на руку, появился в ее "Инстаграм".

Под постом артистка предложила всем подписчикам принимать участие в событиях Москвы, однако поклонники считают, что посещать массовые мероприятия опасно из-за коронавируса. Сама Чехова призналась, что не верит в существование опасности, а вирус назвала "мифическим", при этом поездку за границу ей, все-таки, пришлось отменить. 

"Я не верю в короно-вирус. Пока он миф, как единорог или ети. Никто не видел и лично не знает ни одного зараженного", "Моя поездка в Рим на юбилей подруги накрылась из-за этого мифического вируса", – обратилась телезвезда к подписчикам (орфография и пунктуация сохранены).

Короновирус, которым во всем мире заразились уже более 100 тыс. человек, коснулся и российских знаменитостей. Например, Вера Брежнева и Ксения Бородина хоть и не отменили поездки за границу, но масками себя защитили. Актрису Ирину Розанову в самолете проверили на COVID-19.

Под вопросом остается выступление группы "Ленинград" в США – там за сутки зафиксировано несколько новых случаев заражения. 

Дарья ПЕТРОВА

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