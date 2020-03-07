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"Что это было?": Брежневу шокировали американцы

"Что это было?": Брежневу шокировали американцы
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/?hl=ru
Жена Константина Меладзе удивлена поведением зрителей за границей

Вера Брежнева сейчас ездит по Америке со своим гастрольным туром. На последнем выступлении в Чикаго артистка была шокирована своими поклонниками, которые очень хорошо ее принимали. Знаменитость назвала концерт "крышесносным".

О своих впечатлениях об иностранцах Брежнева рассказала в "Инстаграм". На видео улыбающаяся звезда в топе с большим декольте поблагодарила всех, кто пришел.

"Сегодня в Чикаго я не знаю, что это было? Крышесносный концерт какой-то. Спасибо всем кто был, жалейте те, кто не пришел", - рассказала артистка на видео, а после подписала: "Зрители принимали так, что мы всей командой в приятном шоке".

До этого звезда дала несколько концертов в Канаде и успела заехать к своей дочери Соне, которая живет и учится в США. К гастролям артистка подготовилась основательно и в самолете надела маску, которая, по всей видимости, должна была защитить ее от коронавируса.

После перелета Брежнева сняла маску, а после отдыхала в отеле, где демонстрировала свои голые ноги у панорамного окна.

Ранее "Утро" писало о Вере Брежневой, которая в крошечном топе танцевала перед известным актером. 

Дарья ПЕТРОВА

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